Trovata a dormire al freddo: i carabinieri le pagano l’albergo

E’ stata trovata dormire in un negozio di via Roma dai carabinieri, allertati dal proprietario che attraverso le telecamere collegate in remoto aveva notato la presenza di una sconosciuta nel locale. Non si trattava di una ladra ma, come accertato dai militari della stazione di Corso Cairoli, di una 70enne senzatetto.

E così hanno cercato di assicurarle una sistemazione in una idonea struttura ricettiva. Non riuscendovi, vista la tarda ora, e considerando le bassissime temperature della notte, l'hanno accompagnata in un albergo della città, dove è stata ospitata grazie al maresciallo che generosamente si è fatto carico di sostenere tutte le spese.

Il programma era di attivare i servizi sociali e gli enti preposti al mattino successivo per una definitiva sistemazione, ma all'alba la donna si è allontanata dall'albergo senza lasciare recapiti.