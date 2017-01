Lite in famiglia, lui chiama i carabinieri. Lei per vendetta consegna la droga del marito

Lui ha chiamato i carabinieri e lei per vendetta ha tirato fuori la droga che il marito nascondeva in casa mettendolo nei guai! Una lite tra marito e moglie è costata, a un operaio 33enne residente a Scandiano, una denuncia per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio da parte dei carabinieri. Gli uomini dell'Arma erano intervenuti proprio su richiesta del marito per sedare la lite tra i due coniugi, ma la moglie si è vendicata tirando fuori la droga, una quindicina di grammi di hascisc, che il marito nascondeva a casa. I fatti risalgono all’altra sera quando poco dopo le 20,30 i carabinieri della tenenza di Scandiano sono accorsi in un'abitazione privata del paese, in seguito alla chiamata fatta al 112 da parte di un uomo che segnalava la lite con la moglie la quale – stando alla segnalazione – imprecava contro il marito nonostante la presenza di figli minori. Un intervento per una banale lite, quindi, che ha visto i militari cercare di calmare gli animi della copia e soprattutto portare alla ragione la donna visibilmente contrariata per la scelta del marito di chiamare i carabinieri, prima. La donna, però, una casalinga 30enne, è andata oltre “vendicandosi” del marito. Entrata in camera da letto ne è uscita con un pezzo di hascisc avvolto nel cellophane. Lo stupefacente, del peso di circa una quindicina di grammi, è stato sequestrato dai carabinieri. L’uomo è stato condotto in caserma dove è stato denunciato alla procura reggiana per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.