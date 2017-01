Domani visita privata di Mattarella a Casa Cervi

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in visita privata a Casa Cervi domani, sabato 7 gennaio in occasione delle Celebrazioni per il 220° anniversario del Primo Tricolore a Reggio Emilia. L’arrivo del Capo dello Stato è previsto per le ore 16 circa a Gattatico, dove svolgerà una breve visita dell’Istituto Cervi di circa 45 minuti, al termine della quale incontrerà gli eredi della famiglia Cervi e le rappresentanze dell’Istituto. Il Museo Cervi sarà chiuso al pubblico durante la visita; i cittadini che vorranno intervenire ad accogliere il Presidente, all’arrivo e alla partenza, potranno sostare nelle aree esterne al percorso appositamente designate per il pubblico.

Scrive Albertina Soliani, presidente dell' Istituto Alcide Cervi: "Il 7 gennaio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontrerà la memoria della Resistenza nella casa dei sette fratelli Cervi. Siamo coscienti e consapevoli del messaggio di speranza, umiltà e coraggio che viene da questo luogo così simbolico. È la casa della coesione familiare e sociale, luogo di lavoro e di fiducia nel cambiamento e nel progresso. Il trattore e il mappamondo, come la ruota e l’alloro sulla nostra effige nazionale, sono simboli della Repubblica, memoria che vive oggi nell’impegno dei cittadini e delle istituzioni. Contro la paura, gli egoismi, i muri la risposta migliore di fronte alle chiusure generate dal terrore è il grande esempio di responsabilità che questo luogo nella pianura reggiana racconta. Alle ore 16, il popolo di Casa Cervi accoglierà il Presidente della Repubblica in visita privata. La cittadinanza è invitata a partecipare per dare il benvenuto insieme a noi al Capo dello Stato".