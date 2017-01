Lui la picchia, lei chiama i carabinieri ma non lo denuncia: "Lo amo"

Picchiata dal compagno, che l'ha colpita anche con un manico di scopa, ha chiamato il 112. Ai carabinieri di Boretto la donna, 40 anni, ha mostrato i lividi che il compagno le aveva causato ma ha detto di non volerlo denunciare «perchè lo amo». I militari, che hanno constatato la presenza nell’avambraccio destro e sul collo di lividi conseguenti alle botte ricevute, hanno però proceduto d’ufficio per l’aggravante dell’utilizzo di un corpo contundente quale il manico di scopa utilizzato per colpire la donna.

L’uomo, 46enne residente nella Bassa reggiana, è stato così denunciato per lesioni personali aggravate. I carabinieri intendono verificare se l’episodio, come sostenuto dalla donna, sia isolato oppure possa contemplare l’ipotesi di maltrattamenti in famiglia.