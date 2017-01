L'auto è sequestrata e senza assicurazione ma lui percorre 4mila chilometri: denunciato

La sua Fiat Stilo era sotto sequestro perché priva di assicurazione ma un 50enne di Guastalla ha continuato a usarla, percorrendo 4mila chilometri in pochi mesi. Per questo l'uomo è stato denunciato e l'auto è stata confiscata.



Girava con l’auto senza assicurazione: per questo i carabinieri di Boretto, alla fine della scorsa estate, gli avevano fatto una grossa multa e gli avevano sequestrato il veicolo, nominandolo custode in base alle disposizioni di legge.

Lui però ha continuato a usare l'auto, a quanto pare: i carabinieri di Boretto hanno scoperto che in pochi mesi ha percorso oltre 4mila chilometri. Così i militari hanno hanno denunciato un 50enne domiciliato a Guastalla per i reati sottrazione di cose sottoposte a sequestro e violazione di sigilli.

I carabinieri di Boretto hanno effettuato controlli appurando la Fiat Stilo del 50enne, sebbene sequestrata, aveva percorso più di 4mila chilometri. L'uomo ha ammesso di aver usato il veicolo, il cui contachilometri registrava un "esubero" rispetto al momento del sequestro. Ora la Stilo è stata confiscata.