Furti nei negozi di Sant'Ilario e in un caseificio: arrestato 27enne

Mentre l'autista era impegnato a scaricare il latte, si è intrufolato nel cortile di un caseificio di Calerno e ha rubato un giubbino che si trovava sul camion in sosta. Sorpreso, il ladro - un 27enne marocchino che ha cercato di fuggire in bici - è stato inseguito dal derubato e da un amico, che hanno incrociato una pattuglia dei carabinieri di Sant'Ilario. I derubati hanno riferito l’accaduto ai militari, fornendo la descrizione del ladro. L'uomo è stato bloccato lungo la via Emilia. Oltre al giubbotto appena rubato, i carabinieri lo hanno trovato in possesso di attrezzi da scasso (un cacciavite e un ferro ricurvo). E nello zaino aveva sulle spalle c'erano superalcolici, generi alimentari, indumenti ancora etichettati e cancelleria. Tutta merce rubata in negozi del paese. Così il 27enne marocchino Mohammed Er Rachdi, in Italia senza fissa dimora, è stato arrestato per tentato furto aggravato. Il giovane nordafricano ha precedenti di polizia per analoghi reati e per spaccio di stupefacenti.

Questa mattina è comparso davanti al tribunale di Reggio Emilia: dopo la convalida dell’arresto, è finito in carcere in attesa del processo fissato, il prossimo 2 febbraio.