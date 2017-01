Nasconde le dosi di hashish nella camera della fidanzata: denunciato 17enne

Ha nascosto, a insaputa della ragazza, dosi di droga a casa della sua fidanzatina. Protagonista della vicenda uno studente reggiano 17enne denunciato dai carabinieri di Albinea alla Procura del Tribunale per i minorenni di Bologna, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Da tempo i militari avevano messo gli occhi sul 17enne almeno da quando, a seguito di controlli su giovani assuntori, erano risaliti al giovanissimo pusher quale possibile fornitore di droga.

Quando l’altro pomeriggio, i militari dell'Arma hanno perquisito la sua abitazione, il 17enne è apparso sicuro di sé prima di cambiare atteggiamento e preoccuparsi quando gli stessi militari hanno lasciato intendere di volere perquisire anche la casa della fidanzata.

Nell’abitazione della giovane, ignara del fatto - «lei non c'entra nulla, quello che avete trovato l’aveva nascosto io ad insaputa della mia ragazza», ha detto il giovanissimo - gli uomini dell’Arma hanno trovato oltre 40 grammi di hashish suddivisi in 15 dosi nascosti dietro una tenda della sala da pranzo e un bilancino di precisione nascosto nella camera da letto della fidanzata.