Fuma mentre guida e il sedile prende fuoco: abbandonata auto con refurtiva parmigiana

Ha rubato un'auto a Novellara ma guidava fumando, così il sedile è andato a fuoco. L'uomo ha abbandonato l'auto a Gualtieri ed è fuggito.

Ieri mattina i carabinieri sono intervenuti in via Ligabue a Gualtieri, nella Bassa reggiana, dopo la segnalazione di una Renault Twingo con il motore acceso e le quattro frecce inserite. I militari hanno ricostruito quanto accaduto all'uomo alla guida, riuscito a dileguarsi.

Una sigaretta, caduta accidentalmente sul sedile, lo ha costretto ad abbandonare l’auto che aveva rubato a Novellara, nella Bassa reggiana. Rimasto indenne, il ladro "maldestro" è riuscito allontanarsi ma ha lasciato dietro di sé diverse tracce: nelle mani dei militari, oltre alla descrizione di alcuni testimoni che l’hanno visto fuggire, anche le impronte lasciate sul volante, che ora saranno inviate al Ris dei carabinieri di Parma.

Il sedile del conducente si è incendiato a causa della caduta di una sigaretta ed è rimasto distrutto. Sull'auto, inoltre, sono stati trovati documenti rubati da un'auto in sosta a Parma. L’auto e i documenti rubati, dopo i rilievi di legge, sono stati restituiti ai proprietari.