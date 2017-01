Rissa fra donne con schiaffi, calci e colpi di ciabatte: 6 persone denunciate a Boretto

E’ finita con l’intervento dei carabinieri e la denuncia di 6 persone - tra cui 4 donne - una violenta lite tra vicini di casa in un condominio di Boretto. Una lite culminata anche con la comparsa di ciabatte usate per colpirsi e vicenda e di un guinzaglio per cani roteato come frusta.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Boretto, tutto sarebbe iniziato quando una 50enne è entrata con l’auto, assieme al compagno, nel cortile condominiale, venendo offesa dalla figlia 20enne della vicina: la ragazza avrebbe fatto il gesto del dito medio alla coppia. La 50enne è scesa dall’auto e ha rimproverato la ragazza, ricevendo offese. Dalle parole le due donne sono passate alle mani. La lite si è poi trasformata in rissa, dapprima con l’intervento di una 25enne amica della ragazza e una 45enne, mamma di quest’ultima. Una rissa con schiaffi, calci, ciabattate e un guinzaglio roteato a mo’ di frusta.

Il compagno della 50enne è intervenuta per cercare di separare le donne. Nel frattempo è giunto il compagno della 45enne. Qualcuno ha chiamato il 112 e le 4 donne e un uomo sono stati denunciati per rissa. Denuncia per minaccia per l’altro uomo.