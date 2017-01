Una donna di ottanta anni è stata scippata nel primo pomeriggio in via Toscanini a Reggio Emilia. La pensionata è stata avvicinata alle spalle da un uomo in bici che le ha stappato la borsa ed è poi fuggito. La rottura della tracolla ha fortunatamente impedito che l'anziana venisse trascinata a terra. Indagano i carabinieri.