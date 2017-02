Un uomo di 64 anni è morto in un incidente stradale a Montecchio Emilia. Per cause da accertare, intorno alle 14 il furgone che stava guidando è uscito di strada in via Fratelli Cervi, sulla strada per San Polo d'Enza, e si è schiantato contro il muro di un canale a lato della carreggiata. Il conducente è morto poco dopo. Sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco e la polizia municipale.