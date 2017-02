Rinviata la Traversata appenninica con cani da slitta "Balla coi lupi"

Causa la mancanza di neve è stata rinviata la Traversata con i cani da slitta in programma in programma da martedì 7 a sabato 11 febbraio. La decisione è stata presa sabato mattina dagli organizzatori dopo che le forti piogge di questi ultimi giorni e l’aumento delle temperature anche notturne avevano fatto sciogliere quasi tutto il manto nevoso. Fino a domenica scorsa, alcuni equipaggi si erano allenati sul percorso Passo delle Radici, Abetina Reale, rifugio Battisti in quanto il manto nevoso era sufficiente alle esigenze delle slitte. Poi la situazione meteo è cambiata e non sono previste forti precipitazioni nevose anche nei prossimi giorni. Una situazione già verificatasi lo scorso anno quanto la manifestazione subì due rinvii per gli stessi motivi. All’edizione di quest’anno si erano iscritti 18 equipaggi tra cui alcuni stranieri a conferma che “Balla coi lupi” è ormai diventata una delle maggiori manifestazioni di sleddog non solo in campo nazionale, ma anche una prestigiosa vetrina per l'Appennino reggiano. Per adesso si tratta solo di un rinvio di una settimana nella speranza che la neve arrivi. La partenza quindi ad oggi potrebbe essere il 14 febbraio.