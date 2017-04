Roulotte a fuoco: donna muore carbonizzata

Una donna di circa 70 anni è morta carbonizzata in un campo nomadi in via Ancini a Roncocesi, frazione di Reggio Emilia.

L’incendio della roulotte nella quale la vittima stava dormendo si è sviluppato per cause accidentali la scorsa notte, intorno all'una e trenta. Fra le ipotesi: il rogo potrebbe essere scatenato da una sigaretta lasciata accesa. In soccorso alla 70enne sono intervenuti alcuni sinti del campo e i vigili del fuoco, ma non è stato possibile salvare la donna. Indaga la polizia.