Trasporta cavalli senza patente né permessi: maxi-multa per 25enne

Trasportava, senza la prevista patente e in assenza dei permessi per il trasporto conto terzi, quattro cavalli americani in un maneggio della bassa reggiana. Protagonista della vicenda un 25enne di San Polo d'Enza - sanzionato con una multa per alcune migliaia di euro - fermato per un controllo dai carabinieri forestali di Gualtieri, ieri poco prima delle 13, a Ghiarole nel comune di Brescello.

Ai militari, il giovane - alla guida di un autocarro proveniente dalla provincia di Latina - ha esibito quattro passaporti, a suo dire appartenenti ai cavalli trasportati; la dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali e l'autorizzazione al trasporto per conto proprio di equini.

I documenti, però, sono risultati essere relativi ad altri quattro cavalli di proprietà dello stesso conducente, e non a quelli trasportati come emerso dalla verifico compiuta sui microchip dei quattro animali. Nel dettaglio, il 25enne aveva sostituito i passaporti in modo da far risultare, in caso di controlli, il trasporto per conto proprio che non richiede particolari abilitazioni e autorizzazioni.

Agli uomini dell’Arma, spiega una nota, non è restato altro che procedere alla contestazione delle sanzioni relative alla mancanza della documentazione di trasporto ed al certificato di idoneità del conducente per il trasporto dei cavalli. Lo stesso 25enne, inoltre, è risultato sprovvisto della patente per il trasporto per conto terzi con il mezzo motivo per cui gli è stata contestata l’infrazione per guida senza patente con conseguente fermo amministrativo dell’autocarro per 60 giorni.

Accertate le infrazioni i carabinieri forestali hanno avviato con il Servizio Veterinario dell’Asl di Montecchio le verifiche sullo spazio minimo per il trasporto assegnato a ogni cavallo. I quattro cavalli Quarter Horse - una razza proveniente dall’America - sono risultati godere di buona salute: sono stati portati a destinazione e lasciati nei loro box ricavati all’interno del maneggio dove erano diretti.