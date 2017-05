Dipingono il velo islamico sulla foto di Irina Shayk e inneggiano all'Isis: indaga la polizia

E’ stata informata la questura di Reggio Emilia dell’imbrattamento in città di tre tabelloni pubblicitari, ciascuno con una foto della modella Irina Shayk ricoperta in parte di colore con l’effetto di rivestirla di un chador.

Il gesto, da parte di sconosciuti, è stato compiuto l’altra notte in via Turri, nella zona della stazione ferroviaria. Chi è entrato in azione ha anche cancellato il nome dell’azienda di intimo scrivendo poi "Easy's", la cui pronuncia in inglese è assai simile a quella di Isis.