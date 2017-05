Ruba al supermercato e aggredisce i carabinieri: arrestato un uomo di Neviano

Un uomo residente a Neviano ha cercato di rubare generi alimentari in un supermercato di San Polo d'Enza, nascondendoli in una borsa, poi ha iniziato a inveire contro il personale che l'ha scoperto. Sono arrivati i carabinieri, che lo hanno denunciato ma, anziché calmarsi, ha aggredito anche loro. Così è finito in manette.

E' accaduto ieri pomeriggio, attorno alle 17. I carabinieri sono stati chiamati dai dipendenti di un supermercato, che avevano scoperto il nevianese mentre cercava di andarsene con generi alimentari nascosti nella borsa a tracolla.

Colto sul fatto, l'uomo ha reagito con atteggiamenti minacciosi e violenti: ha minacciato i dipendenti del supermercato perché desistessero dal chiamare i carabinieri, che invece sono intervenuti e lo hanno bloccato. I militari hanno poi scoperto che sull'auto del nevianese c'era una vera e propria “spesa” di alimentari probabilmente rubati in altri supermercati della zona. In base alle prove raccolte e all'analisi delle immagini della videosorveglianza, l'uomo è stato portato in caserma e denunciato per rapina impropria. L'uomo non ha comunque smesso di agitarsi; quando è uscito dalla caserma ha notato una pattuglia dei carabinieri che lo teneva d'occhio mentre tornava alla sua macchina. Ha iniziato ad inveire e ha aggredito uno dei militari. Il nevianese è stato immobilizzato, seppur a fatica, e riportato in caserma: arrestato per resistenza e violenza e pubblico ufficiale, ora si trova in carcere a Reggio.