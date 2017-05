Rifilano 100 euro falsi a un commerciante: denunciati

Si è ritrovato in cassa una banconota da 100 falsificata: un commerciante di San Polo d’Enza si è quindi rivolto ai carabinieri, che sono risaliti a due napoletani. Come documentato dalle telecamere, i due uomini si aggiravano nei comuni della Val d’Enza reggiana e nei paesi vicini in provincia di Parma. Il commerciante ha riconosciuto in foto i due clienti che poco prima di Pasqua avevano comprato un uovo pagando con 100 euro falsi, ma di buona fattura. Con l’accusa di spendita di banconota falsificata i carabinieri di San Polo d’Enza hanno denunciato un 37enne di Pollena Trocchia (Napoli) e l’amico 40enne di Volla (Napoli). I due hanno precedenti specifici.

Poco prima di Pasqua, il 37enne e il 40enne hanno comprato un uovo di Pasqua in un negozio di San Polo d'Enza: per un acquisto da 20 euro hanno usato una banconota da 100. Il commerciante, insospettito dalla loquacità dei due, non avendo il macchinario che potesse indicargli la genuinità della banconota è uscito e ha annotato il modello dell'auto dei due uomini e alcuni elementi della targa. Nei giorni successivi, acclarato che si trattava di una banconota falsa, il commerciante si è rivolto ai carabinieri, fornendo i dati in suo possesso. Dall’analisi dei transiti nei varchi comunali, i militari sono risaliti alla targa completa: il veicolo era intestato a una società di noleggio del Molise. Così sono risaliti al 37enne e al 40enne del Napoletano.

