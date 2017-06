Incendio all'istituto d'arte: 6 intossicati, forse la causa è un petardo

Un incendio si è sviluppato intorno alle 10,40 nel liceo artistico Chierici a Reggio Emilia, proprio mentre gli ultimi dei circa 600 studenti che frequentano l’istituto stavano uscendo dopo aver terminato le lezioni dell’ultimo giorno di scuola.

Sei persone - tre insegnanti, un’assistente e uno studente intervenuti per spegnere l’incendio e una agente della polizia municipale entrata nella scuola - sono rimasti intossicate in modo non grave e portati in ospedale dal 118 per accertamenti. Le loro condizioni non desterebbero preoccupazione.

L’incendio, stando alle prime ricostruzioni, potrebbe essere stato provocato da uno o più studenti nell’uscire da scuola. Forse è stato un petardo è stato fatto esplodere nella zona del laboratorio di moda del liceo e le fiamme si sono propagate provocando un denso fumo in tutta la scuola. L’intervento dei vigili del fuoco è stato decisivo per circoscrivere e neutralizzare il rogo.

Sono intervenuti la polizia, la polizia municipale e i carabinieri. Sul posto per sincerarsi dell’accaduto anche il sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi e il presidente della Provincia Giammaria Manghi.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA: "FATTO DI PARTICOLARE GRAVITA'. DANNI PER 10MILA EURO". «Quanto accaduto questa mattina al liceo artistico "Chierici" è un fatto di particolare gravità. Se le prime risultanze degli accertamenti di vigili del fuoco e polizia scientifica troveranno conferma, saremmo di fronte non a una semplice bravata, ma a un atto irresponsabile che deve indurre una seria riflessione da parte del mondo della scuola, a partire dagli studenti e dalle loro famiglie, e da parte di noi tutti». Lo dichiara il presidente della Provincia di Reggio Emilia, Giammaria Manghi, commentando il rogo provocato con ogni probabilità da un petardo lanciato da uno studente dentro la scuola. Il numero degli intossicati in giornata è salito a sette, tutti sono stati già dimessi.

La Provincia di Reggio fa sapere che i danni alla struttura ammontano a circa 10mila euro e che la scuola è oggetto di interventi di miglioramento antisismico per 2 milioni e mezzo di euro. «In un mondo e in un’epoca già di per sé insicuri, come purtroppo le cronache quotidianamente testimoniano - aggiunge Manghi - non è ammissibile che in maniera sconsiderata si mettano a repentaglio le vite di tante persone e si rischi di distruggere uno storico edificio deputato ad assicurare ai nostri ragazzi la possibilità di imparare, crescere, sviluppare competenze per assicurare alla nostra comunità un futuro migliore».

Al liceo "Chierici" proseguiranno le verifiche dei tecnici per consentire il regolare svolgimento degli esami di maturità.