Bimbo di 6 anni lasciato solo in auto sotto il sole: liberato dalla Municipale

Un bambino di 6 anni lasciato in auto dal padre, che era entrato in un supermercato per fare compere, è stato soccorso dagli agenti della polizia municipale in centro a Scandiano, nel Reggiano.

Sono stati alcuni passanti a notare il piccolo chiuso nell’abitacolo e a dare l’allarme ad un vigile fuori servizio che si trovava nella zona. Gli agenti intervenuti hanno rotto il finestrino per liberare il bambino, che è uscito completamente madido di sudore. Anche ieri pomeriggio la temperatura nel Reggiano ha infatti superato i 30 gradi.

Al momento non sono scattate denunce, ma sono in corso accertamenti per ricostruire l’accaduto.