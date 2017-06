La moglie vuole separarsi, lui le getta in faccia sostanze urticanti: panico in tribunale

Un 38enne marocchino ha aggredito la moglie gettandole addosso una sostanza urticante nel bar interno del Tribunale di Reggio Emilia. E’ accaduto intorno alle 11. Secondo le testimonianze, i coniugi erano seduti all’esterno del bar quando l’uomo avrebbe tenuto stretta la donna - una connazionale 30enne - buttandole addosso prima una polvere gialla, poi un liquido. Si è scatenato il panico nel locale; la vittima ha riportato ustioni ed è ricoverata all'ospedale. Sono intervenuti i carabinieri, che hanno arrestato il 38enne.

Secondo quanto si apprende da fonti investigative, la donna aggredita si era recata in Tribunale per avere informazioni sulle procedure per la separazione. Quando il marito ha saputo le intenzioni della moglie, l’ha raggiunta per un chiarimento. I due si sono seduti fuori dal bar e a un certo punto l’uomo ha lanciato contro il viso della moglie una sostanza liquida mista a polvere, probabilmente acida.

Le urla lancinanti della donna hanno fatto accorrere le guardie giurate, i carabinieri in servizio al tribunale e i colleghi della vicina caserma di via Adua, che hanno fermato l'uomo.

La 30enne è stata portata all’Arcispedale Santa Maria Nuova, dove è stata ricoverata. La donna ha riportato ustioni di primo grado al volto ma è giudicata in buone condizioni. Anche il consorte ha riportato ustioni per cui è stato condotto anche lui in ospedale dove si trova piantonato dai carabinieri. E’ accusato di lesioni personali aggravate. Sono in corso gli accertamenti per risalire alla natura della sostanza.