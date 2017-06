Auto travolge tre donne e sfonda un portone: paura in centro a Reggio

Un’auto ha investito due donne a piedi e una in bicicletta dopo aver sbandato intorno alle 19.30 in via Roma, nella zona centrale di Reggio Emilia. Le tre persone travolte sono rimaste ferite in modo non grave. La vettura, una Mercedes guidata da una donna, ha poi terminato la propria corsa contro un portone di un palazzo, abbattendolo. Da accertare le cause dell’incidente, ora al vaglio della polizia municipale intervenuta insieme al 118 e ai vigili del fuoco.