Denuncia il furto del bancomat ma scopre che il ladro è suo figlio

Ha denunciato il furto del bancomat ai carabinieri, ma quando i militari hanno analizzato le registrazioni video delle telecamere davanti allo sportello del prelievo per la donna c'è stata l’amara scoperta: il ladro era suo figlio. Così è finito nei guai un reggiano di 25 anni, denunciato dai carabinieri di Castelnovo Sotto con l’accusa di furto e indebito utilizzo di bancomat.

La casalinga aveva denunciato il furto del proprio bancomat sottrattole dalla sua borsetta in casa, sebbene non avesse rilevato intrusioni. Oltre al furto la donna nei giorni successivi ha denunciato l’indebito utilizzo del bancomat, un prelievo di contante per 250 euro in una banca di Reggio Emilia. L'acquisizione dall’istituto bancario del filmato ha risolto il caso.