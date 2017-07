Carenza di personale: "punto nascite" chiuso dal 16 luglio al 15 agosto all'ospedale di Montecchio

Fra il 16 luglio e il 15 agosto non ci saranno nascite a Montecchio: il reparto di ostetricia e ginecologia sarà chiuso. C'è carenza di personale negli ospedali reggiani, aggravata da "una serie di eventi imprevisti", così l'Azienda Usl ha reso noto che i "punti nascita" di tre ospedali della provincia saranno chiusi a rotazione.

L'Asl, dice un comunicato, dopo un confronto con la Regione ha deciso la chiusura temporanea in sequenza per un mese dei punti nascita degli ospedali di Montecchio, Scandiano e Castelnovo Monti.

La sequenza prevede queste date di chiusura:

- punto nascita dell’Ospedale di Montecchio dal 16 luglio al 15 agosto 2017 compreso.

- punto nascita dell’Ospedale di Scandiano dal 16 agosto al 15 settembre 2017 compreso.

- punto nascita dell’Ospedale di Castelnovo Monti dal 16 settembre al 15 ottobre 2017.



Si è deciso di procedere inizialmente con l'ospedale di Montecchio, dice l'Asl di Reggio, per alcune ragioni:

- la carenza di organico di medici ginecologi, aggravata dall’assenza del Direttore, recentemente deceduto, del vice Direttore e di un medico esperto in uro-ginecologia in lunga assenza per problemi famigliari e di un altro medico in lunga assenza per gravidanza;

- la carenza di pediatri, che attualmente sono rimasti solo in due nonostante i ripetuti e infruttuosi tentativi di reclutamento attraverso i numerosi bandi concorsuali;

- una maggiore recettività in entrata da parte dell’Arcispedale Santa Maria Nuova per riduzione in estate dell’attività ginecologica programmata;

- il piano di trasferimenti in ambito logistico per l’apertura della nuova ala dell’Ospedale di Montecchio che consentirà, oltre ad una maggiore flessibilità nel trasferimento delle unità operative nella nuova sede, di effettuare parziali lavori di riqualificazione alberghiera durante il periodo di chiusura del punto nascita.



Continua il comunicato:

"Il personale ostetrico dell’Ospedale di Montecchio proporrà alle donne in gravidanza del distretto, nel rispetto della libertà di scelta dell’ospedale in cui partorire, un percorso di accompagnamento, proponendo come alternative gli Ospedali di Guastalla e Reggio Emilia. Alle donne interessate sarà proposta una visita al reparto dell’ospedale scelto, con accompagnamento da parte di personale ostetrico. Una volta scelto l’ospedale, la donna verrà presa in carico e tutta la documentazione sanitaria relativa alla gravidanza sarà consegnata all’ospedale dove avverrà il parto. All'ospedale di Montecchio, come negli altri ospedali durante il periodo di chiusura del punto nascita, proseguirà comunque l’attività ambulatoriale e consultoriale di monitoraggio delle gravidanze, degli ambulatori delle gravidanze a termine, ambulatori ecografici, visite.

E’ opportuno ricordare, per evitare inutili e ingiustificati allarmismi, che l’Ospedale di Montecchio è ampiamente al di sopra dello standard dei 500 parti/anno, presenta un trend stabile di nascite rispetto al 2016 e non è mai stato inserito nell’elenco degli ospedali soggetti a piani di riorganizzazione regionale, trattandosi di una struttura che fa riferimento ad un bacino di utenza interprovinciale rappresentato dalla Val d’Enza, nonché punto di riferimento per l’attività di uro-ginecologia della provincia di Reggio Emilia con attrattività anche per altre province e regioni.

Con le stesse modalità, alle donne in gravidanza di Scandiano verranno proposti gli ospedali di Sassuolo e Reggio Emilia e alle donne di Castelnovo Monti quello di Reggio Emilia.

Il personale medico, ostetrico, infermieristico e di supporto dei punti nascita, durante il periodo di chiusura, manterrà alcune funzioni di monitoraggio e di accoglienza nel presidio temporaneamente chiuso e andrà a rinforzare almeno in parte gli organici degli altri punti nascita".