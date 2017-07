Sequestrati 6 chili di droga nel casolare di un'anziana: una parmigiana fra gli arrestati

Quattro persone sono state arrestate dalla squadra mobile di Reggio Emilia e dalla polizia stradale di Guastalla dopo un blitz che ha consentito di sequestrare mercoledì scorso circa sei chili di droga in un casolare di Campagnola Emilia, nel Reggiano. In manette sono finiti un 48enne di Reggio Emilia, proprietario di casa e figlio della 90enne che vive al piano terra dello stabile, poi un altro uomo di 35 anni residente a Reggio Emilia, una donna di 31 anni di Parma e un uomo 40enne di Como.

La droga - cinque chili e mezzo di marijuana, mezzo chilo di hashish sia in panetti che "in pasta", 15 grammi di eroina e 60 di cocaina - era nascosta al secondo piano dell’abitazione. Sequestrati nel corso dell’intervento anche undici telefoni cellulari in dotazione al quartetto e 8mila euro in contanti che si ritengono incassati con la vendita delle dosi.

Al blitz hanno preso parte anche i cani dell’unità cinofila di Bologna. L’anziana, che occupa il piano terra del casolare, è stata affidata a un parente.