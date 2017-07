E’ morto all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia Giordano Dalcò, l’automobilista di 85 anni di San Giacomo Po, nel Mantovano, che alla guida della sua Fiat Idea, lo scorso 5 luglio a Reggio Emilia, aveva percorso contromano un tratto della tangenziale schiantandosi frontalmente contro un’altra vettura.

L’anziano è deceduto ieri nella struttura sanitaria reggiana dove era stato ricoverato in gravi condizioni. Il conducente dell’altra vettura rimasta coinvolta nell’incidente, un medico 40enne di Parma, era rimasto ferito in maniera non grave.