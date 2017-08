Inseguimento a folle velocità a Correggio: arrestato 32enne albanese residente a Parma

Un inseguimento folle, nel cuore della notte, culminato con i ladri che speronano la gazzella dei carabinieri. E' avvenuto la scorsa notte fra Correggio e Bagnolo in Piano, nella Bassa reggiana: è stato arrestato un 32enne albanese residente a Parma ed è stata recuperata un'auto rubata in città lo scorso giugno, oltre alla refurtiva (oggetti in oro) e agli arnesi da scasso, fra cui due ricetrasmittenti.

I malviventi sono stati sorpresi in via Falcone a Correggio mentre rubavano nelle case. E poco prima avevano preso di mira l’abitato di Bagnolo in Piano. Un uomo è stato visto scavalcare una recinzione in via Falcone a Correggio e ha chiamato i carabinieri, arrivati con pattuglie di Correggio e di Reggio Emilia. I ladri sono fuggiti su una Bmw (rubata a Parma in giugno): durante l'inseguimento a folle velocità, i carabinieri hanno affiancato l'auto, che li ha speronati. La Bmw è finita in un fosso: due uomini sono riusciti a fuggire (ma l'identificazione potrebbe essere solo questione di ore), mentre un 32enne albanese residente a Parma è stato arrestato con l’accusa di concorso in furto aggravato e tentato furto aggravato.

Feriti due militari: uno è ancora ricoverato, l’altro è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni.

I carabinieri sono certi: è stata intercettata la banda che da settimane gravitava nella Bassa reggiana compiendo furti nelle abitazioni. Un problema che ha portato il sindaco di Correggio Ilenia Malavasi a incontrare il comandante provinciale dell’Arma di Reggio, colonnello Antonino Buda, che ha disposto l’intensificazione dei servizi di controllo, anche con l’invio di pattuglie da altri comandi.