E’ stata allestita questo pomeriggio la camera ardente di Mattia Dall’Aglio, il nuotatore 24enne morto domenica scorsa in una sala adibita a palestra nella struttura, a Modena, dove si trova la piscina dei vigili del fuoco.

La camera ardente si trova alla Casa Funeraria "Reverberi" di Reggio Emilia, in via Terezin 17, dove, domani mattina (sabato 112 agosto) alle 9,45 è stata fissata la partenza per il funerale del 24enne, che si svolgerà nella chiesa parrocchiale di Sant'Anselmo di Lucca, in via Martiri di Cervarolo 49 (sempre a Reggio Emilia). Successivamente la salma sarà portata al cimitero di San Maurizio.

La causa della morte del campione di nuoto nel giro delle nazionali deve ancora essere chiarita completamente. L’autopsia che si è svolta ieri alla medicina legale del Policlinico ha stabilito che il giovane è deceduto per arresto cardiocircolatorio, ma per capire con esattezza che cosa sia avvenuto, il cuore del giovane atleta è stato inviato ad un centro specializzato di Padova, che dovrà fornire ulteriori risposte.

Per la morte di Dall’Aglio sono due gli indagati, con ipotesi di reato di omicidio colposo: il presidente dell’associazione 'Amici del nuotò, che gestisce la struttura dove il 24enne è deceduto, ed un tecnico sempre della stessa associazione. La procura sta intanto indagando per verificare se la camera adibita a palestra sia in regola con le norme previste e se la presenza di una figura qualificata accanto a Dall’Aglio, che si stava allenando da solo, avrebbe potuto evitare il peggio.