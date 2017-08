Anche Paltrinieri e Scozzoli al funerale di Mattia Dall'Aglio

Il mondo del nuoto, parenti e amici hanno dato l’addio, questa mattina, a Mattia Dall’Aglio, nuotatore 24enne morto una settimana fa a Modena, mentre si allenava all’interno di una stanza adibita a palestra, accanto alla piscina dei vigili del fuoco di strada Formigina.

Il funerale, che ha visto la partecipazione di centinaia di persone, si è svolto a Reggio Emilia (Dall’Aglio era originario di Montecchio), tra le persone presenti anche i campioni Gregorio Paltrinieri e Fabio Scozzoli, entrambi visibilmente commossi. C'erano, questa mattina, il presidente dell’associazione "Amici del nuoto" di Modena ed un tecnico dell’associazione stessa, ovvero le due persone che la procura di Modena ha iscritto nel registro degli indagati con l’ipotesi di reato di omicidio colposo.

La magistratura, difatti, vuole chiarire se la stanza adibita a palestra sia o meno in regola con le normative e se la presenza di una persona qualificata accanto a Dall’Aglio (che era da solo) mentre si allenava sarebbe stata necessaria e in tal caso potenzialmente determinante per evitare il peggio.

Il feretro del nuotatore 24enne è stato accompagnato dalla camera mortuaria fino alla chiesa di Sant'Anselmo da un’autopompa serbatoio dei vigili del fuoco di Modena, presenti anche con un picchetto accanto all’altare con il loro gonfalone. Dall’Aglio, infatti, era iscritto proprio alla società dei vigili del fuoco modenese, mentre al funerale c'erano anche gli ex compagni della "Reggiana nuoto".

Proprio Fabio Scozzoli è stato tra le perone che hanno sorretto la bara sia in ingresso che in uscita dalla chiesa di Sant'Anselmo, quando è stato suonato l’Inno Nazionale, prima della tumulazione al cimitero di San Maurizio.

Sul fronte delle indagini condotte dalla squadra mobile della polizia di Stato di Modena e coordinate dal sostituto procuratore Katia Marino, acquisite tutte le 'cartè dell’associazione 'Amici del nuotò che gestisce la struttura dove è avvenuto il decesso, si resta in attesa degli accertamenti che in un centro specializzato di Padova sono in corso sul cuore del 24enne. Dall’Aglio, come stabilito dalla autopsia che si è svolta nella medicina legale del Policlinico di Modena, è morto sì per un arresto cardiocircolatorio, ma la causa di questo arresto deve ancora essere stabilita con certezza e proprio per questo si attende il responso da Padova. Sul fronte degli indagati, i due iscritti nel registro restano gli unici per il momento.