Agli arresti domiciliari, organizza un festino a base di cocaina con gli amici

Era ai domiciliari, dovendo scontare una pena definitiva per evasione, ma ha organizzato nel garage della sua abitazione un festino a base di cocaina con gli amici. A scoprirlo i carabinieri di Novellara, che durante un controllo per verificare la presenza in casa del pregiudicato hanno scoperto il "party". I presenti stavano fumando cocaina grazie ad una pipa artigianale messa a disposizione dal padrone di casa. Con l’accusa di agevolazione all’uso di sostanze stupefacenti i militari hanno denunciato un 40enne, al quale sono stati sequestrati anche alcuni grammi di droga.

Nei guai anche i suoi tre amici (un 38enne di Reggio Emilia, una 18enne e un 20enne di Guastalla), segnalati alla Prefettura di Reggio Emilia come assuntori di stupefacenti. Il 38enne reggiano è stato inoltre denunciato per porto abusivo di armi, essendo stato trovato in possesso di tre cutter. Ai due giovani di Guastalla sono stati sequestrati oltre sette grammi di marijuana.