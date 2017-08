Filmato mentre deruba un giocatore di slot machine: denunciato 70enne di Parma

Apparentemente sembrava una persona anziana incuriosita da chi giocava ai videopoker. In realtà, come rilevato dalle telecamere del sistema di videosorveglianza del locale, si è rivelato un abile borseggiatore. Un operaio 55enne ha denunciato il furto del portafoglio e alla fine i carabinieri di Gattatico hanno denunciato un 70enne di Parma con l’accusa di furto aggravato.

La vittima del furto, intento a giocare ai videopoker in una sala slot del comune di Gattatico, non si è accorto di nulla. Quando è andato ha cercato il portafoglio si è accorto di essere stato derubato. Il bottino del borseggiatore: documenti personali e bancari ma soprattutto contanti per un migliaio di euro. Il derubato si è rivolto ai carabinieri di Gattatico, che hanno subito analizzato le immagini del sistema di videosorveglianza del locale. Hanno scoperto che l'anziano, fingendo di guardare il giocatore, aveva approfittato di una sua disattenzione per sfilare il portafoglio della vittima, per poi dileguarsi. Le telecamere esterne hanno permesso di individuare il modello dell’auto e la targa del veicolo con il quale l'uomo se n'era andato. Da qui la denuncia per il 70enne.