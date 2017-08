Violenta brutalmente un minorenne: in manette 21enne. E' un vicino della vittima

L'orco era il vicino di casa. Un giovanissimo con problemi psichici è stato violentato brutalmente da un 21enne in una zona isolata della Bassa reggiana. Il ragazzino, che ha meno di 14 anni, ha raccontato tutto ai genitori, che hanno sporto denuncia ai carabinieri. Le indagini hanno portato a un vicino di casa della vittima, un 21enne arrestato per violenza sessuale aggravata.



Il gip ha emesso un provvedimento restrittivo, eseguito dai militari. Secondo le accuse, il 21enne ha approfittato delle condizioni di inferiorità fisica e psichica del minorenne, affetto da deficit cognitivi. I carabinieri del Nucleo Investigativo di Reggio Emilia hanno ricostruito l'accaduto. La sera del 10 luglio scorso il 21enne, che abita poco lontano dalla vittima, ha avvicinato il bambino, che giocava e girava in bicicletta, ne ha carpita la fiducia e l'ha portato a fare un giro. Raggiunta una zona isolata, in aperta campagna, secondo le accuse il giovane ha fatto abbassare i pantaloni al ragazzino e ne ha abusato sessualmente.

Il minore ha raccontato tutto ai genitori, una volta tornato a casa, ed è stato portato in ospedale: qui è stata accertata la violenza sessuale. A questo punto, è partita la denuncia ai carabinieri e le indagini sono state coordinate dal pm Maria Rita Pantani, che in forma protetta ha anche sentito il minore. Al termine dell'indagine, è stato emesso l'ordine di cattura: ieri i carabinieri hanno individuato e arrestato il 21enne.