Sette ettari di bosco a fuoco a Vezzano sul Crostolo

Incendio di vaste proporzioni nella serata di ieri nei boschi alla Fornace di Pecorile, nel comune di Vezzano sul Crostolo, nel Reggiano. Solo grazie all’intervento dei vigili del fuoco le fiamme sono state neutralizzate impedendo che il rogo si propagasse in un’area dove sono presenti abitazioni. Sono andati a fuoco circa sette ettari di vegetazione. Quattro le squadre di pompieri all’opera fino alle 5 del mattino per spegnere l’incendio. Le cause del rogo sono al vaglio dei carabinieri.

«A nome dell’amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza intendo ringraziare anche pubblicamente tutti coloro che sono intervenuti per domare l’incendio - dichiara Mauro Bigi, sindaco di Vezzano - Senza il tempestivo intervento dei vigili del fuoco l’episodio avrebbe potuto avere conseguenze più drammatiche. Grazie inoltre ai carabinieri del comando di Castelnovo Monti e della stazione di Vezzano, che hanno presenziato fino alla fine delle operazioni, anche per verificare eventuali responsabilità».