Un 19enne di Reggio Emilia trovato senza memoria in Piemonte

Un giovane di Reggio Emilia, Jacopo Dall’Oste di 19 anni, è stato trovato in stato confusionale da un automobilista lungo la strada che da Coniolo porta alla periferia di Casale, in provincia di Alessandria, ed è stato accompagnato in ospedale.

Il giovane, sulle prime senza alcun ricordo - secondo quanto riferito dai carabinieri che avevano avviato ricerche e lanciato appelli - starebbe ritrovando la memoria poco alla volta. I genitori, già contattati e in arrivo a Casale, hanno spiegato che il figlio si è allontanato da Reggio Emilia due giorni fa. «Devo incontrare degli amici», le ultime parole dette ai famigliari, senza aggiungere ulteriori dettagli.

Il 19enne, però, crede di essere partito solo un giorno fa e ha un blackout su quanto successo dopo aver lasciato Reggio Emilia. «Ora è qui in caserma e, in attesa che arrivino mamma e papà e - commentano scherzosamente i militari - lo inviteremo a cena».