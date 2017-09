E' scomparso di nuovo il 19enne di Reggio Emilia trovato senza memoria in Piemonte

Jacopo è scomparso di nuovo. Ritrovato senza memoria in Piemonte e riportato a casa dai genitori, Vasco Jacopo Dell'Oste ora ha fatto di nuovo perdere le sue tracce. Sui social network si moltiplicano gli appelli e il caso è finito anche sul sito della trasmissione "Chi l'ha visto?".

A fine agosto il 19enne di Reggio Emilia era stato trovato in stato confusionale da un automobilista lungo la strada che da Coniolo porta alla periferia di Casale Monferrato, in provincia di Alessandria, ed era stato accompagnato in ospedale. Inizialmente aveva perso la memoria. Poi è stato identificato e i suoi genitori lo avevano riportato a casa, dopo un'assenza di un paio di giorni.

Ora Vasco Jacopo Dell'Oste è scomparso di nuovo. Il "30 agosto, intorno alle 10,35 - si legge sul sito di "Chi l'ha visto?" - è uscito con una bicicletta bianca che si trovava nell'auto del padre e non è più tornato. Ha con sé uno zainetto da montagna di verde chiaro e verde scuro. Non ha con sé i documenti né un cellulare". Il giovane è alto 1,72 m, ha i capelli rasati e al momento della scomparsa indossava una t-shirt verde, jeans celesti lunghi e scarpe da tennis bianche.