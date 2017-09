Pulisce un canale e trova una bomba

Una bomba d’aereo da 225 libbre, probabilmente un ordigno fumogeno risalente alla Seconda guerra mondiale, è stata trovata ieri pomeriggio da un addetto alla manutenzione nel greto del canale Tassone, in località Le Rotte a Reggio Emilia. Non appena dato l’allarme, sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri di Reggio Emilia Santa Croce: verificata la consistenza dell’ordigno, la pattuglia ha provveduto a mettere in sicurezza l’area in attesa dell’intervento del personale specializzato. Questa mattina gli uomini dell’Arma hanno provveduto ad accompagnare sul luogo del rinvenimento i militari del II Reggimento Genio Pontieri di Piacenza i quali, dopo aver verificato l’inerzia della bomba, hanno provveduto alla sua rimozione per il successivo smaltimento.