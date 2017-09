Investe un ragazzo e fugge: "Scusa, non ho la patente"

Un 29enne di origine nigeriana è stato denunciato dalla polizia municipale di Reggio Emilia dopo essersi allontanato con l'auto senza prestare soccorso a un ciclista di vent'anni, con cui si era scontrato. Il giovane non aveva riportato ferite gravi.

Secondo quanto ricostruito dalla Municipale, il 29enne, privo di documenti di riconoscimento, dopo l’impatto con la bici in via Terrachini si sarebbe fermato brevemente, chiedendo scusa al giovane finito sull'asfalto e giustificando l'allontanamento con il fatto di non avere la patente.

Alcuni testimoni hanno assistito alla scena e annotato il numero di targa della vettura. Gli agenti hanno poi rintracciato e fermato il nigeriano in viale Dei Mille, a qualche centinaio di metri dall’incidente.