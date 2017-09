Si appostano in strada con ascia e coltello per un regolamento di conti: denunciati due russi

Hanno girato in auto per più di un'ora in via Roma, in centro a Sant'Ilario d'Enza. Un atteggiamento che ha insospettito i cittadini. E quando i carabinieri li hanno fermati per un controllo, hanno detto "Siamo di passaggio". In realtà i due russi avevano armi in auto, forse per un regolamento di conti. Per questo un 50enne e un 48enne sono stati denunciati per porto abusivo di armi. Il 50enne è stato sanzionato anche per guida in stato d'ebbrezza.

L'altra sera i carabinieri hanno trovato un'Alfa 156 con due uomini a bordo, che hanno cercato di allontanarsi. I militari però li hanno fermati: i due uomini dicevano di essere lì "di passaggio" ma il loro nervosismo era sospetto. Così i militari dell'Arma hanno trovato una grossa ascia e un coltello a serramanico con lama di 10 centimetri nel vano portaoggetti della portiera anteriore (le armi servivano quindi per un uso immediato). Date le circostanze, i due russi sono stati portati in caserma. C'è il forte sospetto che le armi servissero per una sorta di regolamento di conti da fare a Sant'Ilario: non si sa ancora nei confronti di chi. Le indagini proseguono.