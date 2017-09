Scalatore precipita dalla Pietra di Bismantova: 24enne a Parma in gravi condizioni

Uno scalatore di 24 anni è rimasto ferito gravemente in mattinata dopo essere precipitato per circa 15 metri lungo la via ferrata ovest alla Pietra di Bismantova, nel Reggiano.

Il giovane era in compagnia di amici lungo il percorso e cadendo è finito contro delle rocce e degli alberi. Sono intervenuti il Soccorso Alpino e il 118. Il 24enne è stato recuperato con un verricello ed è stato portato con l'Elisoccorso all'ospedale Maggiore di Parma.