Bimba muore all'ospedale di Reggio: richiesta l'autopsia

E' morta all'ospedale di Reggio la bimba nata in gravi condizioni il 12 novembre scorso, da una coppia che abita nella zona di Castelnovo Monti. Lo ha reso noto l'Ausl di Reggio Emilia. La bimba è morta martedì 5 dicembre. E' stata richiesta l'autopsia.

Dice il comunicato dell'Ausl: "Alla famiglia, che ha chiesto il massimo riserbo e il rispetto della privacy in questo difficile momento, vanno le più sentite condoglianze della direzione e di tutti i professionisti che hanno assistito la piccola e i genitori.

È stato richiesto il riscontro autoptico per accertare le cause del decesso".