Sono due i bimbi trovati morti, non uno come era stato diffuso in un primo tempo: un piccolo di 5 anni e la sorella. Accanto al corpo del piccolo, in macchina nella golena di Luzzara, in località Fogarino, la madre, che avrebbe tentato il suicidio accoltellandosi alla pancia. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale a Reggio dove è ricoverata. Non sarebbe in pericolo di vita. L'allarme è stato lanciato poco prima delle 16 da un pastore. Dopo aver cercato in zona la seconda figlia, i carabinieri sono andati nella sua abitazione, a Suzzara, dove è stata trovata morta.