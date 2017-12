La mamma che ha ucciso i suoi figli e ha tentato il suicidio ora rifuta le cure

Antonella Barbieri, 39enne che ha ucciso la figlia di due anni Kim e il fratellino di cinque Lorenzo Zeus, e poi ha tentato il suicidio, è stata sottoposta ad arresto nella tarda serata del 7 dicembre. Ricoverata nell'ospedale di Reggio Emilia e piantonata dai Carabinieri, la donna rifiuta le cure e non è stato possibile operarla. La paziente, vigile e cosciente, è in prognosi riservata e le sue condizioni sono, al momento, stabili. Lo scrive l'Ausl di Reggio in un comunicato. "Sono state attivate le consulenze specialistiche del caso", spiega l'Ausl, specificando che la donna è ricoverata in terapia semi intensiva all'ospedale Santa Maria Nuova. Secondo quanto ricostruito la donna soffriva di problemi psichici, nella tarda mattinata di ieri ha ucciso la figlia, soffocandola con un cuscino e poi lasciandola coperta nel letto matrimoniale della casa di Suzzara dove viveva col marito, Andrea Benatti, ex nazionale giocatore della Nazionale di rugby. E' stato l'uomo a ritrovarne il corpo, più tardi, insieme ai carabinieri. Senza cellulare, ma con un coltello da cucina, è uscita in auto con il piccolo Lorenzo e ha raggiunto un argine del Po in una sperduta zona golenale, in località Fogarino, dove lo ha ucciso. In seguito un pastore ha notato l'auto in sosta, ha visto la donna ferita e ha chiamato i soccorsi. Sentita dagli investigatori, avrebbe confessato, ma le sue parole continuano ad essere molto confuse.

La Provincia di Reggio: "Silenzio e riflessione"

«Non esistono parole adeguate per esprimere la gravità dell’accadimento, appreso nel pomeriggio di ieri, che unisce nella sofferenza e nel dolore le comunità di Suzzara e Luzzara. Penso, in queste ore, che il silenzio e la riflessione profonda debbano essere l'atteggiamento che ci deve accompagnare, a riguardo di un mondo attraversato da un malessere, spesso latente, che pervade i cammini delle persone e che, in alcune circostanze, si esprime in vere e proprie tragedie, come quella a cui abbiamo assistito». Così il presidente della Provincia di Reggio Emilia Giammaria Manghi, parla del duplice infanticidio commesso da una mamma di 39 anni.

«Per la Bassa reggiana, in particolare, è la seconda in pochi giorni», ricorda Manghi, riferendosi probabilmente all’omicidio di un 31enne a Villanova di Reggiolo, assassinato da un vicino di casa. «Il movente - aggiunge - sta sempre nel distorto esercizio del libero arbitrio delle persone, ma, come rappresentanti pro tempore delle istituzioni democraticamente elette, dobbiamo interrogarci su come provare ad affrontare questo disagio profondo. Mai da soli, ma insieme a tutti coloro che - e non sono davvero pochi, almeno a Reggio Emilia - hanno il senso di cosa significhi essere comunità».