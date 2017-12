Uccide i due figli e cerca il suicidio: è stabile dopo il rifiuto cure

Sono stazionarie» le condizioni di Antonella Barbieri, 39 anni, che ieri ha soffocato la figlia di 2 anni con un cuscino nella sua casa di Suzzara (Mantova) e ha ucciso a coltellate il figlio di 5 anni in auto sull'argine del Po a Fogarino di Luzzara (Reggio Emilia), dove ha tentato il suicidio con la stessa lama e che, ricoverata al Santa Maria Nuova di Reggio, ha poi rifiutato le cure.

La direzione dell’Ausl di Reggio informa che «la paziente, in prognosi riservata, vigile e cosciente, è ricoverata all’Ospedale di Reggio Emilia in terapia semi intensiva, sotto stretto monitoraggio assistenziale e strumentale. Sono state attivate le consulenze specialistiche del caso». Per domani mattina, domenica, è annunciato un nuovo bollettino medico.