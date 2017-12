Uccide i figli: la donna decide di accettare le cure. Indagini sulle cure psichiatriche

«Sono stazionarie» le condizioni di Antonella Barbieri, che il 7 dicembre ha soffocato la figlia di 2 anni con un cuscino nella sua casa di Suzzara (Mantova) e ha ucciso con una coltellata il figlio di 5 anni in auto a Fogarino di Luzzara (Reggio Emilia), dove ha tentato il suicidio con la stessa lama e che, ricoverata al Santa Maria Nuova di Reggio, ha poi rifiutato le cure in un primo tempo. La 39enne ha ora deciso di accettare le cure mediche. Per lunedì mattina, quando è in programma la convalida dell’arresto, potrebbe essere in grado di affrontare l’udienza davanti al giudice, prevista in ospedale a Reggio Emilia dove è ricoverata la donna.

La direzione dell’Ausl informa che la donna resta «in prognosi riservata, vigile e cosciente», in terapia semintensiva, «sotto stretto monitoraggio assistenziale e strumentale» e con «le consulenze specialistiche del caso».

Seppure appare chiara la dinamica dei fatti, proseguono le indagini delle Procure di Mantova e di Reggio Emilia, per ricostruire anche i motivi che avrebbero scatenato il gesto di Antonella Barbieri, compiuto tra l’abitazione suzzarese (dove è stata soffocata la piccola Kim di due anni) e la golena del Po a Luzzara (dove sono stati trovati la donna ferita e il corpo del figlioletto maggiore, Lorenzo Zeus di 5 anni, morto per una coltellata al cuore).

Gli inquirenti stanno lavorando a 360 gradi anche per capire se la donna, i cui problemi psicologici erano noti, sia stata assistita in modo adeguato, se il raptus poteva essere evitato oppure se la situazione era tale che nulla potesse far neppure ipotizzare lontanamente quanto è poi accaduto.

Intanto suo marito, l’ex giocatore di rugby Andrea Benatti, è stato convocato in Procura a Mantova, probabilmente per essere ascoltato come persona informata di fatti e circostanze che potrebbero essere utili alla ricostruzione completa della vicenda. Ma del colloquio, su disposizione della magistratura, per ora non trapela nulla di ufficiale.

Antonella Barbieri resta in stato di arresto in ospedale a Reggio: non può incontrare nessuno, anche se nell’atrio della terapia semintensiva si affacciano di tanto in tanto alcuni parenti per informarsi sulle sue condizioni di salute.