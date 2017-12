L'esondazione dell'Enza: la Regione stanzia 2 milioni per le spese urgenti

«Abbiamo stanziato un primo fondo di 2 milioni di euro per le urgenze e gli interventi di immediata necessità». Lo ha annunciato Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna, dopo l’esondazione del fiume Enza che ha allagato Lentigione di Brescello.

«E' pronta - ha detto Bonaccini - la richiesta dello stato di emergenza, che già ieri avevo preannunciato al premier, Paolo Gentiloni, e che confido sarà accolta dal governo nel prossimo Consiglio dei ministri, che dovrebbe tenersi entro Natale. Questo vuole dire, da parte nostra, un lavoro puntuale di ricognizione dei danni per attivare subito la richiesta di risorse. Saremo impegnati affinché si raccolgano i dati anche per i danni ai privati - prosegue Bonaccini - un percorso diverso e parallelo rispetto a quello dello stato di emergenza».

Nelle prossime ore si farà una ricognizione dell’entità dei danni: per le esigenze di interventi di somma urgenza necessari per i ripristini e il rafforzamento temporaneo degli argini, la pulizia e la messa in sicurezza delle aree allagate per consentire il rientro della popolazione evacuata, la riapertura della viabilità interrotta e il ripristino delle strutture danneggiate, oltre a interventi immediati della riduzione del rischio residuo per evitare il ripetersi di eventi analoghi.