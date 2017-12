Ferrovia interrotta per alluvione: bus sostitutivi e nuovi orari fra Parma e Brescello

A causa dell’esondazione dell'Enza resta inagibile il tratto della ferrovia compreso fra Parma e Brescello. Su questo percorso è previsto un servizio di bus in sostituzione dei treni.

Da martedì 19 dicembre saranno in vigore nuovi orari dei bus sostitutivi, oggetto di una revisione dei tempi di percorrenza per meglio adeguarli alle coincidenze con i treni in servizio sul tratto Brescello-Suzzara. Il nuovo assetto comporterà un anticipo delle partenze dei bus provenienti da Parma.



Lo dice Tper in un comunicato, che aggiunge:

Nel segnalare che il primo treno del mattino, nelle due direzioni, è limitato alla tratta Suzzara-Boretto, nell’occasione si ricorda, inoltre, che in attesa della riapertura della Strada Provinciale 62 i bus sostitutivi transiteranno per Coenzo anziché per Lentigione, effettuando la fermata provvisoria Coenzo angolo via del Porto sulla strada provinciale 60.

Sempre per effetto dell’impraticabilità della SP 62, e fino alla sua riapertura, nel servizio festivo la fermata di Sorbolo Levante è temporaneamente sospesa.



Autobus sostitutivi fra Parma e Brescello: ecco gli orari