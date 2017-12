Lentigione, sfollati in albergo: paga la Regione

Nel corso dell’incontro che hanno avuto giovedì sera con gli sfollati al centro Kaleidos, i commissari prefettizi che amministrano il Comune di Brescello hanno annunciato che i lentigionesi avrebbero lasciato il provvisorio centro d’accoglienza per essere trasferiti, a spese della Regione, in strutture alberghiere della zona. E, in effetti, nella giornata di ieri sono iniziati i primi trasferimenti. In tal senso, il Comune brescellese ha pubblicato sul sito i numeri di questa operazione: 99 gli ospiti inviati dal Comune stesso in strutture di Brescello, Viadana, Guastalla, Poviglio e Sorbolo Levante, 27 quelli che hanno provveduto in via autonoma alla propria sistemazione sempre in strutture ricettive e 47 che hanno trovato alloggio presso privati. In totale, dunque, sono 173 i residenti di Lentigione che vivono al momento in sistemazioni provvisorie.

Nel frattempo, la situazione nella frazione brescellese continua a essere per certi aspetti caotica. Il susseguirsi di ordinanze che vietavano l’accesso all’abitato – con varie modifiche di orari – hanno avuto un effetto contrario a quello che ci si attendeva. Moltissimi, infatti, non hanno osservato le disposizioni e hanno continuato a restare in paese a pulire e sistemare i danni lasciati dal fango. Prova ne siano le tensioni vissute anche nel tardo pomeriggio di giovedì quando diversi cittadini si sono assiepati di fronte all’ingresso del paese – in zona Immergas, a fianco del passaggio a livello – per cercare di entrare. Al loro cospetto hanno però trovato i volontari di protezione civile che, nel rispetto delle disposizioni ricevute, non li hanno voluti far passare. Sono stati attimi molto concitati in quanto la tensione è volata alle stelle e nel corso della discussione l’intervento di un paio di carabinieri ha riportato la calma. Chi doveva, ad esempio, riprendere i figli dai nonni li ha fatti arrivare a piedi mentre altri sono riusciti a passare soltanto dopo aver firmato un foglio dal quale si assumevano ogni responsabilità.

Questo clima di incertezza si è protratto anche nella giornata di ieri, quando per le 12 era prevista l’evacuazione della frazione a causa di previsioni meteo poco favorevoli. In realtà, anche in questo caso, l’ordinanza non è stata osservata da tutti. Molti, infatti, più che alle ordinanze badano a darsi da fare per ripristinare la normalità: il fango si è appropriato delle strade e delle case e ci vorrà molto prima di poter rivedere la “vecchia” Lentigione. Le operazioni di ripristino e pulizia in queste ore sono state portate avanti anche grazie al fondamentale apporto di tanti volontari “singoli” ma anche di protezione civile, facenti parte di nuclei provenienti da tutta Italia per fronteggiare questa emergenza. La stessa operosità si è riscontrata anche all’interno delle aziende della zona. Lavoratori e volontari si sono dati da fare per aiutare le ditte che si sono viste improvvisamente bloccare la produzione, con danni enormi.