Il divano prende fuoco: muore un'anziana a Villa Minozzo

Un terribile incidente domestico è costato la vita a un'anziana ieri sera a Santonio di Villa Minozzo, nell’Appennino reggiano. A perdere la vita la 94enne Alba Ferri, morta a seguito dell’incendio del divano, che si trovava a una stufa a legna. L'incendio è divampato nella cucina della sua abitazione, in via Santo Stefano.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Castelnovo Monti, per cause in via di accertamento il fuoco è divampato sul divano posto accanto a una stufa a legna. L’anziana, che viveva sola in casa, ha perso la vita a causa dell'incendio. L'allarme al 112 dei carabinieri è stato lanciato poco prima delle 22 dal figlio della donna che, recatosi a casa della mamma per aiutarla ad andare a letto, come faceva ogni giorno, all’apertura della porta ha visto la casa avvolta dal fumo. E ha trovato nella cucina il corpo della madre, che tra l'altro aveva varie ustioni. Sul posto, oltre ai carabinieri della compagnia di Castelnovo Monti, che hanno sequestrato l’immobile, sono intervenuti anche i vigili del fuoco. L'indagine è coordinata dalla pm Pantani.