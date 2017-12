Si schianta al limite del coma etilico: denuncia e multa da 10mila euro per un 50enne parmense

Un 50enne del Parmense si è messo alla guida dopo una cena ma aveva bevuto troppo: era al limite del coma etilico e si è schiantato in strada Cisa di Brescello a Sorbolo a Levante, finendo contro le transenne che chiudono l’accesso della strada per Lentigione (off limits a causa dell'alluvione). L'auto proveniva da Sorbolo quando è avvenuto lo schianto, dal quale il conducente è uscito praticamente indenne. I carabinieri hanno accertato che l'uomo aveva un tasso alcolemico pari a 2,5 g/l (contro un limite di legge di 0,5). E' scattata la denuncia per guida in stato d'ebbrezza. La sua patente potrebbe essere revocata, avendo causato un incidente stradale con un tasso alcolemico superiore a 1,50 g/l. L'automobile, ora sequestrata, sarà confiscata. L'automobilista rischia anche una multa di oltre 10mila euro.