L'Ausl apre un ambulatorio straordinario a Lentigione

E' stato attivato a Lentigione di Brescello un ambulatorio straordinario di medicina generale.

L’ambulatorio, dice una nota dell’Ausl di Reggio Emilia, è in funzione da oggi ed è dedicato ai cittadini di Lentigione che non hanno la possibilità di accedere al proprio medico di famiglia. La struttura che nasce a seguito dei disagi dovuti al recente allagamento - che ha visto anche l’evacuazione del paese - ha sede al Circolo Sociale di Lentigione in via Salvemini ed è aperto il lunedì, mercoledì e venerdì.