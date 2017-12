Rapina a Reggio Emilia: commerciante ferita con il calcio della pistola

Una commerciante di 62 anni è stata ferita in testa con il calcio di una pistola da un rapinatore che intorno alle 19 ha fatto irruzione nella sua merceria al centro commerciale "Nova" di via Tirelli a Sesso di Reggio Emilia. La donna, vedendo entrare l’uomo armato e con il volto travisato, ha iniziato a urlare e di fatto l’ha costretto a fuggire, ma per reazione il malvivente ha colpito alla testa la negoziante provocandole una ferita non profonda. La 62enne è stata portata al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio Emilia per essere medicata. Indagano i carabinieri, intervenuti in forze per dare la caccia al rapinatore.